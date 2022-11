Prezzi alle stelle ai bagarini per il tour di Taylor Swift

(ANSA) - NEW YORK, 16 NOV - Prezzi alle stelle per il nuovo tour di Taylor Swift dopo che ieri la piattaforma di prevendita dei biglietti Ticketmaster è andata in panne causando lunghe attese online e frustrazioni tra i fan. Quando poi sono riprese le vendite, molti biglietti sono stati prontamente rimessi in commercio raggiungendo prezzi di migliaia di dollari. Il tour 'Eras' e' il primo dal 2018 per la cantante che in ottobre ha fatto uscire il suo ultimo album 'Midnights'.

Inizialmente i biglietti erano stati offerti su Ticketmaster solo a fan "verificati" di Taylor - un sistema messo in piedi per evitare bot e bagarinaggi - ma quasi immediatamente alcuni ingressi sono riapparsi su siti 'secondari' come StubHub con prezzi fino a 22.500 dollari ciascuno. Ticketmaster è una piattaforma di prevendita di concerti e eventi teatrali. "Stiamo lavorando per risolvere la causa al piu' presto possibile", aveva postato ieri il servizio clienti parlando di "una domanda storicamente senza precedenti di milioni di persone che cercavano di comprare biglietti per il tour di Taylor Swift del 2023". Centinaia di migliaia di biglietti erano già stati venduti: "Se li avete siete a posto.

Se siete in coda abbiate pazienza. Le code si muovono e stiamo lavorando per soddisfare i fan il più presto possibile", aveva scritto Ticketmaster su Twitter. Swift ha messo in calendario 52 date americane da marzo ad agosto per il tour 'Eras', finora il più lungo per la cantante col potenziale di sbancare il suo record personale al box office. La prevendita e i bagarinaggi conseguenti hanno provocato polemiche tra i fan ma anche a Capitol Hill. La deputata liberal del Congresso Alexandria Ocasio-Cortez e il capo di gabinetto della Casa Bianca Ron Klain hanno approfittato del flop per criticare Ticketmaster. (ANSA).