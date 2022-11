Chiude il tour di Cremonini, l'ultima sera ospite Elisa

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Stasera e domani, giovedì 17 novembre, Cesare Cremonini sarà ancora una volta protagonista al Mediolanum Forum di Assago (Mi), per gli ultimi due concerti del tour partito a giugno negli stadi. In occasione della data di chiusura, sarà accompagnato sul palco da Elisa, con cui duetterà per la prima volta.

La serie di concerti è decollata l'estate scorsa da San Siro, proseguita con sette date negli stadi italiani e il concerto-evento all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, e tornata con 13 show indoor nelle città di Milano, Roma e Bologna, che hanno riscosso un successo senza precedenti e venduto oltre 450 mila biglietti in un anno. Due ore e venti di uno spettacolo di grande impatto visivo con laser, luci, coriandoli e fiamme che fanno da sfondo ai momenti più elettronici che si alternano ad altri più intimi piano e voce, in una scaletta di ventisei brani che attraversano un repertorio di canzoni senza tempo.

Visto il grande successo del triplo vinile numerato di "Cremonini live stadi 2022 + Imola" andato esaurito prima dell'inizio del tour, è disponibile una nuova versione colorata in uscita il 25 novembre. Dal 18 novembre sarà disponibile il vinile di "Stella di mare", contenente lato A (studio version) e lato B (live version). (ANSA).