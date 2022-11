La Filarmonica Toscanini esegue Rachmaninov e Ciajkovskij

(ANSA) - PARMA, 15 NOV - La stagione concertistica della Filarmonica Toscanini di Parma prosegue all'Auditorium Paganini con un doppio appuntamento, il 17 novembre alle 20.30 e il 19 alle 18: sul podio il direttore ospite principale del complesso, l'estone Kristjan Järvi, alla tastiera il pianista coreano Jae Hong Park, vincitore lo scorso anno del Concorso Busoni. Il programma, comune ai due appuntamenti, si aprirà con il Concerto N. 3 per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninov.

Tra tutti e quattro i concerti per pianoforte e orchestra del compositore russo, tra i più amati dal pubblico per il loro stile tardo-romantico, per le affascinanti melodie e il virtuosismo della parte solistica, il Terzo è ritenuto il più difficile. L'esecuzione che ne diede Vladimir Horowitz nel 1942 fu accolta dall'autore con queste parole: "Questo è il modo in cui ho sempre sognato venisse eseguito il mio concerto, ma non mi sarei mai aspettato di ascoltarlo così in questo mondo!".

Nella seconda parte dei due concerti, Järvi dirigerà la Filarmonica Toscanini in "The Snow Maiden" (La fanciulla di neve) di Piotr Ciajkovskij, partitura fiabesca eseguita nella versione orchestrale realizzata dallo stesso Kristjan Järvi: "Mentre l'Inverno e la Primavera litigano, la Fanciulla di Neve matura il desiderio di avere un'anima umana e con essa la capacità di provare amore". Dopo il successo del concerto che ha aperto la stagione, nell'appuntamento pomeridiano del 19 novembre torneranno i Nidi di musica, la proposta per le famiglie grazie alla quale genitori e caregivers potranno assistere al concerto mentre i bambini (50 al massimo) partecipano a laboratori ludico-ricreativi a tema, in questo caso ispirato alla Fanciulla di neve. Jae Hong Park sarà anche il protagonista, assieme al primo violino della Filarmonica Toscanini, Mihaela Costea, del concerto di apertura della rassegna cameristica Salotto Toscanini, il 16 novembre alle 20.30. In programma la Sonata Op. 106 "Hammerklavier" per pianoforte solo e la Sonata Op. 47 "A Kreutzer", per violino e pianoforte, entrambe di Beethoven.