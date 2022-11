I Maneskin candidati ai Grammy come "miglior nuovo artista"

I Maneskin hanno conquistato una candidatura ai Grammy 2023 nella categoria miglior nuovo artista. L'annuncio 'live' sul sito della Recording Academy. Quella annunciata oggi dalla vincitrice della scorsa edizione Olivia Rodrigo e' la prima nomination per la band italiana, il cui nuovo album 'RUSH!' uscira' il 20 gennaio, pochi giorni prima della cerimonia dei Grammy in programma il 5 febbraio in prima serata. L'annuncio arriva mentre Victoria, Damiano, Thomas e Ethan stanno vivendo un anno pieno di grandi successi su scala internazionale: a fine ottobre sono partite le date statunitensi del 'Loud Kids Tour' con uno spettacolo tutto esaurito al The Paramount Theatre di Seattle.

Due comici al centro di polemiche, Dave Chappelle e Louis CK, hanno ricevuto nomination ai Grammy 2023 a dispetto delle controversie di cui sono stati recentemente investiti. Chappelle, che ha appena fatto da padrone di casa all'ultima puntata di Saturday Night Live attirandosi accuse di antisemitismo dopo esser stato in passato contestato per battute anti-trans e anti-gay, e' stato candidato per il suo special 'Closer'. Louis CK, che ha vinto un Grammy l'anno scorso, aveva visto la sua carriera travolta da accuse di molestie sessuali, ma era poi tornato in pista riprendendo gli spettacoli alla faccia di quanti lo avevano messo all'indice per il suo comportamento. Entrambi sono stati candidati all'edizione 2023 dei premi nella categoria miglior album comico.