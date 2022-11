Valerio Scanu, proposta matrimonio al compagno che dice sì

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Ti sposerò perché" di Eros Ramazzotti, Valerio Scanu fa la proposta di matrimonio al compagno. Il video, condiviso da un amico su Instagram, mostra il cantante, vincitore di Sanremo nel 2010, inginocchiarsi, davanti a un gruppo di amici, e chiedere al compagno: "Mi vuoi sposare?", mentre gli porge un anello. I due poi si abbracciano tra gli applausi. Il video, condiviso dal cantante sardo sul suo profilo Instagram, rappresenta anche il coming out pubblico di Scanu, che non si era mai espresso riguardo il suo orientamento sessuale e la sua vita sentimentale. Il gesto è stato ovviamente inaspettato per molti dei suoi fai perché Scanu è molto riservato e nessuno, o quasi, sapeva che avesse trovato l'amore.

L'uomo che gli ha rubato il cuore è un ingegnere e insegna ingegneria elettrica alla Sapienza nel Dipartimento di Ingegneria astronautica. Il 2022 è sicuramente un anno molto felice per Scanu che quest'estate si è laureato in Giurisprudenza con 110 e lode. Nel 2020 ha dovuto dire addio al suo papà, che è venuto a mancare a causa di alcune complicanze con il covid. (ANSA).