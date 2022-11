Pasolini100, l'omaggio del Verdi Pordenone con Gervasoni

(ANSA) - PORDENONE, 14 NOV - L'omaggio che il Teatro Verdi di Pordenone dedica a Pier Paolo Pasolini, nel centenario della nascita, si tinge delle note, delle voci e delle visioni di un'originale opera firmata dal compositore di fama internazionale Stefano Gervasoni. L'inedita Cantata "In nomine PPP", che debutta in prima mondiale giovedì 17 novembre (ore 20.30) al Teatro pordenonese, unisce elementi di musica elettronica, voci, contributi multimediali e proiezioni video firmate da Paolo Pachini.

Un'opera per 8 voci e 16 musicisti che mette in musica una selezione di poesie e scritti - ad opera del musicologo Roberto Calabretto - con particolare riferimento al ruolo politico-culturale di Pasolini tra gli anni '60 e '70, dove l'intellettuale e regista affrontava il tema dell'ancestralità e della sopravvivenza nel mondo moderno, fino al disincanto e alla disillusione degli anni Settanta. La composizione è in aperto dialogo con la storia: la musica del più grande compositore del Quattrocento, Josquin Desprez, viene qui immersa nelle sonorità di Gervasoni, mentre la drammaturgia video unifica l'opera in uno straordinario rapporto tra musica e immagine.

L'evento - commissionato da Phace & Wien Modern, in collaborazione con Fondazione I Teatri Reggio Emilia e Teatro Verdi Pordenone - approfondisce ulteriormente il pensiero musicale di Pasolini, che riconosce a musica e suoni annidati nella parola la capacità di oltrepassare i confini visibili del reale.

Entra nella Cantata anche un "omaggio nell'omaggio", dedicato all'amico di Pasolini, il poeta gradese, Biagio Marin e al suo componimento El critoleo del corpo fracassao, scritto per la tragica morte del poeta.

Sul palco l'Ensemble vocale Company of Music, l'Ensemble strumentale Ensemble Phace: la direzione musicale è firmata da Nacho de Paz mentre la concertazione vocale è a cura di Johannes Hiemetsberger. (ANSA).