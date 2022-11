Ryan Tedder, OneRepublic a Sanremo? Penso proprio di sì

(ANSA) - DUSSSELDORF, 13 NOV - "Torneremo presto in Italia, credo a inizio anno. Sanremo? Sì, penso proprio di sì. Ne stiamo parlando con la nostra etichetta discografica". A rivelarlo è Ryan Tedder, frontman degli OneRepublic, fermato da alcuni giornalisti italiani per le vie del centro di Dusseldorf, mentre lasciava un monopattino a noleggio. La band americana si esibirà stasera agli Mtv Emas. "So che il festival è una manifestazione molto importante per voi - ha detto l'artista, per nulla infastidito dal fuori programma e molto legato al nostro Paese -. Sono contento di tornare. L'estate prossima ho in programma di passare un mese di vacanza in Italia". Al momento la band ha annunciato anche quattro date a luglio a Roma, Napoli, Mantova e Lucca.

Tedder si è poi allontanato indisturbato a piedi, senza negare qualche selfie. (ANSA).