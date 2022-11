Programma contemporaneo per concerto finale Filarmonica Scala

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - La Filarmonica della Scala conclude la sua stagione di concerti con un programma tutto dedicato alla musica contemporanea, diretto da Thomas Adés che in questi giorni al Piermarini sta dirigendo con successo la sua opera lirica The Tempest.

E proprio con una composizione di Adés si aprirà il concerto del 14 novembre: Asyla del 1997, brano difficoltoso per l'orchestra con un terzo movimento che ha echi di musica tecno.

Per la prima volta alla Scala sarà poi eseguito Repression per grande orchestra del cinese di etnia uigura Yikeshan Abudushalamu, vincitore del Concorso Berio del 2019.

"In questo lavoro - ha spiegato Abudushalamu -, il pubblico ascolterà due stati sonori completamente diversi: uno è estremamente complesso, intenso e aggressivo, mentre l'altro è estremamente semplice, tranquillo e statico". "Il titolo del lavoro - ha aggiunto - può essere interpretato in molti modi dal pubblico, perché rappresenta solo il mio sentimento personale e la mia sensazione in merito a questo lavoro dopo il suo completamento".

Più 'classica' la seconda parte del concerto, con la Sinfonia da Requiem di Benjamin Britten e Feste Romane di Ottorino Respighi.

Prossimo appuntamento dell'orchestra sarà il concerto straordinario diretto da John Willams, con alcune delle sue colonne sonore più famose, e poi l'inaugurazione della prossima stagione il 23 gennaio con Lahav Shani sul podio. (ANSA).