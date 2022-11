Bonaccini rende omaggio a Pavarotti sulla Walk of Fame

(ANSA) - BOLOGNA, 13 NOV - Un omaggio a Luciano Pavarotti, la cui stella, dalla fine di agosto, brilla sulla Walk of Fame di Hollywood, a Los Angeles. A rendere onore al celebre tenore il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che, nel corso della della missione istituzionale in California di questi giorni, si è soffermato sull'Hollywood Boulevard, davanti alla Stella numero 2.730 con inciso il nome dell'artista modenese.

"E' per me un grande onore essere qui a ricordare il maestro Pavarotti, la sua arte straordinaria, la sua umanità - ha osservato -. Uno dei simboli della lirica e della cultura italiana nel mondo, ambasciatore ovunque del nostro Paese, dell'Emilia-Romagna e di Modena, la sua terra, cui è rimasto per tutta la vita profondamente legato e dove ha portato i maggiori artisti e personaggi contemporanei. E particolarmente amato proprio qui negli Stati Uniti".

A quindici anni dalla sua scomparsa, il 'Grammy Museum' ha dedicato a Pavarotti una mostra che sarà prolungata fino alla fine dell'anno: fra gli oggetti esposti lo spartito della Messa da Requiem di Verdi utilizzato dal maestro per il debutto, nel 1967, al Teatro alla Scala di Milano diretto da Herbert von Karajan, sul quale sono raccolte le dediche e gli autografi di molti dei grandi direttori con cui l'ha poi interpretata nel corso di trent'anni.

A Los Angeles, il presidente emiliano-romagnolo ha visitato anche la Stella di Ernani Bernardi, secondo membro del Consiglio comunale più longevo della città e musicista di valore. Bernardi era figlio di emigrati provenienti a inizio Novecento da Maserno di Montese, sull'appennino modenese.

Nella serata di ieri, in occasione dell'Italian Excellence Gala and Awards è stata premiata anche Energica Motor, il primo costruttore di moto elettriche supersportive Made in Italy, espressione del Gruppo Crp di Modena, nel cuore della Motor Valley dell'Emilia-Romagna. (ANSA).