Les Abencérages, l'opera di Luigi Cherubini in libro e cd

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Una trama che mescola intrighi politici e idillio sentimentale messa in musica da un autore che ha anticipato il Grand Opéra. E' Les Abencérages, l'opera in tre atti di Luigi Cherubini alla quale Palazzetto Bru Zane dedica un libro e tre cd in uscita in questi giorni per la sua collana di pubblicazioni sul patrimonio musicale romanico francese.

Cherubini (1760-1842) lavorò sul libretto di Étienne de Jouy alla composizione che venne rappresentata per la prima volta all'Académie impériale de musique di Parigi il 6 aprile 1813 alla presenza di Napoleone e di Maria Luisa. La registrazione dei cd, realizzata nel marzo scorso al Béla Bartók National Concert Hall del Müpa Budapest, vede il direttore ungherese György Vashegyi alla guida del Purcell Choir e della Orfeo Orchestra. Les Abencérages (Gli Abenceragi) preannunciano la spettacolarità e la dismisura del grand opéra romantico. La tragedia è incentrata sui trionfi di Almansor, l'ultimo esponente della famiglia aristocratica di Granada. Sostenuta dall'energia e dai colori degli strumenti storici, questa registrazione rivela la modernità dell'opera e le sue qualità musicali. "Non correva buon sangue tra Napoleone e il celebre compositore Luigi Cherubini - spiegano i curatori -.

L'imperatore, che promuoveva la musica lirica all'italiana come colonna sonora delle sue campagne militari in Italia, giudicava la musica di Cherubini, da tempo trasferitosi a Parigi, non sufficientemente 'italiana'. Cherubini non poteva rispondere a tono, ma una lettura attenta della sua opera patriottica Les Abencérages rivela una denuncia camuffata da elogio".

All'approfondimento della composizione e del contesto in cui venne rappresentata sarà dedicata una conferenza in programma a Venezia il 6 dicembre alle 18 nella sede di Palazzetto Bru Zane.

