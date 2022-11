Joni Mitchell a Elton John, in arrivo il mio nuovo album

Joni Mitchell pubblicherà di un nuovo album dal vivo dopo la sua recente esibizione a sorpresa al Newport Folk Festival. Parlando con Elton John nel suo programma radiofonico Rocket Hour su Apple Music, in una rara intervista di ampio respiro, l'artista, 79 anni appena compiuti, ha confermato che lei e il suo team stanno cercando di pubblicare un album dello spettacolo, una performance in collaborazione con la cantante americana Brandi Carlile che ha visto la partecipazione di ospiti come Blake Mills, Marcus Mumford, Wynonna Judd e altri. Si è trattato della prima esibizione completa della Mitchell in oltre 20 anni e l'iconica artista folk ha cantato da un trono sul palco; a un certo punto, durante Just Like This Train, si è alzata per eseguire un assolo di chitarra. "Non riuscivo a cantare la tonalità, sono diventata un contralto, non sono più un soprano", ha raccontato Mitchell a Elton John. "Ho pensato che la gente si sarebbe sentita alleggerita se avessi suonato solo la parte di chitarra... È stato accolto molto bene, con mia grande gioia". In un'altra parte dell'intervista Mitchell parla dell'accoglienza iniziale di gran parte del suo lavoro, che secondo lei "rendeva la gente nervosa": "La gente pensava che fosse troppo intimo. Era quasi come se Dylan fosse diventato elettrico. Credo che abbia turbato i cantautori maschi... È toccato a questa generazione, che sembra essere in grado di affrontare queste emozioni più facilmente della mia". Ha espresso anche il suo "sdegno" per le guerre ("Credo che sia un vecchio pensiero hippy, come fare l'amore, non la guerra... si potrebbe pensare che saremmo saggi e ci occuperemmo della situazione ecologica invece di iniziare le guerre"). Negli ultimi anni Mitchell ha lottato con i problemi di salute, dopo essere stata colpita da un aneurisma nel marzo 2015. Negli anni successivi ha fatto rare apparizioni in pubblico: ha partecipato a un concerto di Chick Corea e ha partecipato a Joni 75, un concerto tributo per il compleanno del 2018 a Los Angeles. L'anno scorso ha parlato della sua malattia in un raro discorso pubblico al Kennedy Center, dicendo: "Sto zoppicando, ma sto bene". All'inizio dell'anno ha ritirato la sua musica da Spotify in solidarietà con Neil Young, che aveva rimosso la sua musica dal servizio a causa dell'ospitalità di un popolare podcast anti-vax. Il prossimo giugno Mitchell terrà il suo primo concerto da protagonista dopo 23 anni al Gorge Amphitheatre di Washington, nell'ambito di un evento di due serate intitolato Echoes Through the Canyon - la seconda "Joni Jam" dopo il Newport Folk festival.