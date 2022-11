Nuovo album di Ricciardi, re del crossover napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 11 NOV - Si intitola 'Je' il nuovo album di Franco Ricciardi che, dopo i successi degli ultimi anni, e' ormai ritenuto da tutti i protagonisti della scena musicale napoletana "Il re del crossover". "Credo che questo disco - spiega Ricciardi - rappresenti la maturità, la consapevolezza del mio percorso artistico caratterizzato da una continua evoluzione e sempre alla ricerca del nuovo". Tra gli inediti di 'Je' un duetto con Gigi D'Alessio "Veleno" ed un brano dedicato a Leyla una ragazza araba.

"Leyla - racconta l'artista - è il volto della bellezza e dell'ospitalità di Napoli, una città multietnica, una città che accoglie la protagonista è una ragazza che non parla nemmeno bene italiano ma che si sente parte del Rione Sanità dove vive".

Il concerto di Ricciardi allo stadio Maradona il prossimo 10 giugno, quello che lui stesso ama definire "lo spettacolo piu' importante della mia carriera", va verso il sold-out. "Je" è il brano che dà il titolo all'album racconta me, 'Io' appunto, e il mio percorso, tra avversità e cose belle, ed alla fine, come si vedra' anche nel video, mi sono trovato tante persone accanto". (ANSA).