Lisa Batiashvili a Santa Cecilia in abito con i colori ucraini

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - La violinista georgiana Lisa Batiashvili si è esibita in concerto a Santa Cecilia indossando un abito con i colori della bandiera ucraina. La musicista è salita giovedì 10 sul palcoscenico per la seconda serata della stagione sinfonica dell'Accademia Nazionale per eseguire il Concerto per Violino di Beethoven con l' orchestra diretta da Antonio Pappano. Batiashvili fu protagonista nel 2014 di una chiara presa di posizione anti Putin durante un concerto a Rotterdham con la Philharmonic Orchestra diretta da Valery Gergiev, grande sostenitore del presidente russo. Il maestro aveva appena firmato la lettera a sostegno dell'annessione della Crimea da parte della Russia e la musicista al termine dell' esibizione propose come bis il ''Requiem per l' Ucrina'' del compositore ucraino Igor Loboda.

La violinista, che ormai da anni non si esibisce più in Russia, nei giorni scorsi è stata ospite del programma tv di Serena Bortone 'Oggi è un altro giorno'' nel corso del quale ha ribadito la sua scelta. ''Non lo farei per nessuna cifra - ha detto - Credo che sia importante per gli artisti, per un artista, sapere chi sono le persone con cui si suona, dove suonano, e sapere da dove provengono i soldi. Ci troviamo in un momento storico nel mondo dove i principi sono più importanti che mai. Se vogliamo salvare il futuro dei nostri figli, il futuro della nostra società, credo sia molto importante perché si tratta di periodi molto instabili. E per me è importante sapere dove suono''. Dal 13 al 19 novembre Lisa Batiashvili sarà in tournée con Pappano e l' orchestra ceciliana in Spagna e in Italia con concerti all'Auditorio Nacional de Música di Madrid (il 13 e 14), al Teatro Galli di Rimini (il 17), al Teatro dei Rinnovati di Siena (il 18) per chiudere il 19 novembre alla Scala di Milano. (ANSA).