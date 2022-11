Roberto Herlitzka apre a Roma Festival di Nuova Consonanza

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - E' affidata a Roberto Herlitzka l' inaugurazione del Festival di Nuova Consonanza "Musica in movimento" che dal 13 novembre al 18 dicembre porterà a Roma oltre quaranta prime esecuzioni assolute per scoprire cosa si muove oggi nel panorama internazionale della musica contemporanea. Il grande attore sarà in scena alle 20:30 al Teatro Palladium con Carmina Nuptalia, cinque melologhi in cui i versi di Catullo si confrontano con i lavori di cinque compositori romani - Matteo D'Amico, Giovanni Guaccero, Stefano Cucci, Enrico Marocchini e Fausto Sebastiani - eseguiti dagli ensemble Ars Ludi e Ready Made. "Con questo concerto - racconta Marocchini, curatore del progetto - si è cercato di creare un percorso che si sviluppi nella temporalità, articolando la musicalità evocativa della lingua latina, affidata alla voce recitante, con il quartetto vocale e i suoni affascinanti delle percussioni integrate dagli ottoni, per ricreare un omaggio antico e nello stesso tempo estremamente attuale, come lo sono le dimensioni poetiche ed esistenziali delle poesie di Catullo, che spaziano da un eros delicato e provocatorio ad un commento disincantato e feroce sulla realtà politica del suo tempo".

L'edizione numero 59 del Festival vedrà la musica muoversi verso la danza, le performance, la parola e l'innovazione. "Sarà un viaggio tra le parole, narrazione, spettacolo, - spiega il presidente Paolo Rotili -. Una immagine dinamica della moltitudine del presente, delle sue varie forme di spettacolo, dai poliedrici linguaggi, spesso percorsi dalle nuove tecnologie. Uno sguardo trasversale su cosa si muove oggi".

