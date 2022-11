Falsa copertina a scopo promozionale, Vogue fa causa a Drake

(ANSA) - NEW YORK, 09 NOV - Conde' Nast fa causa a Drake e 21 Savage per l'uso improprio del nome 'Vogue'. Secondo la casa editrice americana i due rapper avrebbero usato senza permesso il nome per promuovere il loro nuovo album 'Her Loss'.

In particolare sarebbe stata costruita un'intera campagna promozionale, con oltre 135 milioni di seguaci su social media, basata interamente sulla falsa assunzione che i due sarebbero apparsi sulla prossima copertina del magazine, 'con l'affetto e il sostegno della direttrice Anna Wintour'.

"E' tutto falso - ha detto Conde' Nast. Nulla di tutto questo è stato autorizzato". Secondo il gruppo, che ha chiesto un risarcimento di quattro milioni di dollari, è anche stato creato un falso numero distribuito in tutte le principali città americane. (ANSA).