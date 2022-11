Alanis Morissette,Rock and Roll Hall of Fame sminuisce donne

(ANSA) - NEW YORK, 09 NOV - Alanis Morissette mette sotto accusa la Rock and Roll Hall of Fame, 'sminuisce le donne'. In un post su Instagram, la cantante di origini canadesi, ha spiegato perché ha deciso di boicottare la sua performance durante l'ultima cerimonia di induzione che si è svolta lo scorso fine settimana a Los Angeles.

La Morisette avrebbe dovuto far coppia con Olivia Rodrigo per un tributo a Carly Simon, per celebrare il suo ingresso nell'olimpo del rock and roll.

"A questo punto della mia vita - si legge su social media - non c'è bisogno che passi del tempo in un ambiente riduttivo per le donne". "Ho passato decenni - continua - in un'industria piena di dolorosi sentimenti anti donne e ho tollerato tanto paternalismo e mancanza di rispetto, atteggiamenti sdegnosi, mancanza di sostegno, sfruttamento e violenza psicologica lungo tutto l'arco della mia carriera". Ha inoltre sottolineato anche che Hollywood è nota per questi atteggiamenti anti femminili.

Al momento la Rock and Roll Hall of Fame non ha commentato a riguardo. La cerimonia per la '2022 Rock and Roll Induction' sarà trasmessa il prossimo 19 novembre da HBOMax. (ANSA).