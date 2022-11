Santa Cecilia, Antonio Pappano e la violinista Lisa Batiashvili

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Antonio Pappano e la violinista Lisa Batiashvili insieme a Santa Cecilia. Torna in scena per l'Accademia Nazionale il 9 novembre alle 19:30 nell' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il sodalizio artistico formato dal direttore d' orchestra angloitaliano e la fuoriclasse georgiana, protagonisti nelle scorse stagioni di esibizioni acclamate, oltre che a Roma, anche in tournée a Francoforte, Essen, Vienna, Praga, Ingolstadt e Dresda. Nei concerti romani (repliche il 10 alle 19:30 e l' 11 alle 20:30) la musicista eseguirà un suo cavallo di battaglia, il Concerto per violino di Beethoven, tra le opere più amate del compositore. Nella seconda parte del concerto Pappano salirà sul podio per la Sinfonia n. 9 di Anton Bruckner. Dal 13 al 19 novembre, l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia insieme con Pappano e Batiashvili sarà in tournée in Italia e in Spagna, con concerti in programma all'Auditorio Nacional de Música di Madrid (13 e il 14 novembre), al Teatro Galli di Rimini (17 novembre), al Teatro dei Rinnovati di Siena (18 novembre) per chiudere il 19 novembre alla Scala di Milano. Il programma prevede, nella prima tappa, la Sinfonia n. 8 di Schubert e la Sinfonia n. 9 di Bruckner mentre nelle altre date verranno eseguiti il Concerto per violino di Beethoven e la Sinfonia n. 2 di Schumann. Lisa Batiashvili ha ricevuto in dono dal padre il primo violino a quattro anni. Nei primi anni Novanta si è trasferita in Germania con i genitori e a 16 anni si è aggiudicata il secondo premio del Concorso Sibelius di Helsinki e da allora collabora abitualmente con le orchestre più rinomate. Con l'Orchestra di Santa Cecilia - di cui nella stagione 2017-2018 è stata anche la prima artist in residence - il rapporto è cominciato nel 2012. Suona un Giuseppe Guarneri "del Gesù" del 1739, donatole da un collezionista privato. (ANSA).