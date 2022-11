Noemi, al via il 5 dicembre nuovo tour teatrale "Live 2022"

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Dopo il tour estivo di "Live Outdoor 2022", Noemi è pronta per tornare dal vivo in alcuni teatri italiani con il suo nuovo tour "Live 2022".

Sempre attenta a sonorità particolari e ricercate, l'artista per gli spazi intimi del teatro riarrangerà i suoi brani accompagnata da 6 musicisti che creeranno un suggestivo tappeto sonoro alla sua straordinaria voce.

Il tour partirà il 2 dicembre con la data zero già sold out al Teatro San Domenico di Crema per proseguire poi a Napoli, Torino, Bologna, Firenze e Roma. In scaletta Noemi ripercorrerà i suoi dieci anni ci carriera, in maniera inedita, dai suoi brani più amati alle ultime hit.

Queste le date: 2 dicembre Crema, 5 dicembre Napoli, 7 dicembre Torino, 13 dicembre Bologna, 14 dicembre Firenze, 19 dicembre Roma.