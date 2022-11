Parsons Dance Company apre a Roma la tournée italiana

La Parsons Dance Company torna a Roma l' 8 al 13 novembre per la Filarmonica Romana e comincia dal Teatro Olimpico il tour italiano che proseguirà a dicembre. Da quaranta anni sulla scena, la compagnia di interpreta la visione artistica del suo coreografo David Parsons e include nel proprio repertorio - esaltate dal gioco di luci del lighting designer Howell Binkley, vincitore di un Tony Award per lo spettacolo di Broadway Hamilton - due nuove coreografie originali, The Road del 2021 su musiche di Yusuf/Cat Stevens, e Balance of Power, realizzata nel 2000 con il compositore-percussionista italiano Giancarlo De Trizio - che saranno presentate per la prima volta proprio negli spettacoli delle date italiane. In programma anche tre storiche coreografie amate dal pubblico italiano, Shining Star, The Envelope e Caught. ''Durante la pandemia - spiega Parsons - mi sono assunto la responsabilità di essere come una guida per i miei ballerini, ho cercato di tenerli fuori dai loro appartamenti e di farli ballare. Abbiamo fatto davvero un buon lavoro e ora che siamo pronti per esibirci. Non poteva esserci occasione migliore che tornare in un grande tour come questo in Italia''. Solo per le repliche romane tornerà a far parte della Compagnia, con cui ha danzato per quasi dieci anni , la ballerina Elena D'Amario che si esibirà in un pas-de-deux intitolato Finding Center, concepito esclusivamente per lei. "Condivido con David e tutta la Compagnia l'immensa gioia e l'emozione di tornare a ballare in Teatro - ha detto -. Per noi danzatori esibirci di fronte al pubblico è parte essenziale della nostra arte e linfa vitale per la nostra stessa creatività. E' un vero privilegio tornare a danzare con la Parsons Dance proprio qui a Roma che è diventata ormai la mia città". (ANSA).