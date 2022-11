MTV EMAs, Gorillaz protagonisti Mtv World Stage Dusseldorf

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - I Gorillaz, band pluripremiata ai Grammy e agli EMAs, saranno i protagonisti del concerto "MTV World Stage Düsseldorf", che si terrà sabato 12 novembre presso l'iconica Tonhalle Concert Hall. Il concerto avrà luogo prima degli "MTV EMAs" 2022, condotti da Rita Ora e Taika Waititi, che saranno trasmessi in diretta domenica 13 novembre dal PSD Bank Dome in Germania.

La band vincitrice di premi BRIT e Grammy, fondata dal musicista Damon Albarn e dall'artista Jamie Hewlett, è composta dal cantante 2D, dal bassista Murdoc Niccals, dal batterista Russel Hobbs e dal chitarrista Noodle. Cracker Island (2023), l'ottavo album in studio dei Gorillaz, in uscita il prossimo 24 febbraio, è una raccolta di 10 brani energici, allegri e che abbraccia più generi, realizzati in collaborazione con una rosa di artisti eccezionali. La band ha ricevuto una nomination agli EMAs 2022 come "Best Alternative".

MTV World Stage è uno show globale che porta sul palco gli artisti più apprezzati del mondo. Gli "MTV EMAs" 2022 vedranno anche le esibizioni di Ava Max, Bebe Rexha, David Guetta, Lewis Capaldi, Muse, Stormzy, GAYLE, OneRepublic, Kalush Orchestra, SPINALL, Äyanna e Nasty C, con la partecipazione di Julian Lennon, Leomie Anderson e Sam Ryder.

In Italia, l'evento live andrà in onda domenica 13 novembre a partire dalle 20 con il Pre Show e dalle 21 con il Live Show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715) con il commento in italiano e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) in lingua originale. Lo show sarà anche in simulcast su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW) a partire dalle 21. Inoltre, lo speciale dell'evento sarà disponibile On Demand da lunedì 14 novembre anche su Paramount+. E ancora, su Pluto TV, nei tre giorni che precedono l'evento, si accenderà un pop-up channel a tema EMAs.

I fan potranno votare per i loro artisti preferiti nelle 17 categorie gender-neutral sul sito www.mtvema.com fino al 9 novembre. (ANSA).