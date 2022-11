Loredana Bertè, i primi 10 anni di carriera in cofanetto

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Esce l'11 novembre Reloaded 1974-1983 (etichetta Nar International, distribuzione Warner Music Italy), il cofanetto che racchiude i primi dieci anni della carriera discografica di Loredana Bertè. Nove cd rimasterizzati partendo dai nastri analogici originali e contenenti 95 canzoni, di cui i primi otto sono gli album originali, mentre il nono contiene gioielli finora nascosti.

In particolare sono a disposizione due brani inediti, un provino inedito in studio, oltre a quattordici brani extra e rarità, tra cui versioni alternative di canzoni già pubblicate, versioni in lingua dei maggiori successi, provini. La confezione è arricchita da un libretto di 60 pagine con foto inedite, manoscritti originali dei testi usati durante le fasi di registrazione, frammenti di articoli e interviste dell'epoca, e un poster originale del 1974.

Reloaded 1974-1983 ripercorre il primo e fondamentale periodo della carriera della regina del rock, quando si è affermata come interprete e come artista. Nella raccolta troviamo gli esordi rock di Streaking, Normale o Super e T.I.R., passando per i successi reggae, funky e new wave di Bandabertè, Loredanaberté e Made in Italy fino ad arrivare alla vetta del pop italiano con la pietra miliare Traslocando, ai quali si aggiunge il "progetto" Lorinedita del 1983. Ogni album è stato poi impreziosito da bonus track volutamente non inseriti nei lavori originali: l'introvabile versione censurata di Sei bellissima; l'inedita versione reggae di La tigre; la versione inglese di Dedicato; Radio (lato B del singolo Non sono una signora); Fiabe e Anima vai (rarità da 45 giri). Chiude la raccolta Lorinedita 2.0, il nono cd che contiene gli inediti Donna come me (scritto da Alberto Salerno e Oscar Prudente nel 1979, e di cui è stato ritrovato il manoscritto originale del testo) e Guarirò guarirò (brano scritto da Mimmo Cavallo che doveva far parte di Traslocando), il provino inedito in studio di Quando finisce un amore (capolavoro di Riccardo Cocciante); oltre a 7 rarità in lingua spagnola e 2 canzoni da un 45 giri del 1991. (ANSA).