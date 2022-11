Ligabue, ho ancora il Covid ma ho scritto un pezzo

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Sono ancora positivo al Covid, non passa più ma ho scritto una canzone". Prosegue la quarantena di Luciano Ligabue, chiuso da cinque giorni nella stanza di un albergo di Parigi. Era stato proprio il cantautore attraverso i suoi social ad annunciare il 30 ottobre scorso la notizia di essere risultato positivo al tampone, il primo giorno, "dopo aver passato una notte in cui non sono stato bene".

Ligabue è tornato a raccontarsi su Instagram mostrando in un video la stanza che è tutto il suo mondo da giorni che non a caso vive come "lunghissimi". "Veramente non mi passa più", ha spiegato mostrando il suo comodino con Brufen, vitamina C, spray nasale, qualche libro e "questa è una chitarra che non era mia ma lo è diventata grazie a un impulso di Maioli che l'ha trovata in un mercatino, per le strade di Parigi, non costava tanto e ha pensato potesse farmi un po' di compagnia... in effetti un pezzo l'ho scritto".

Quindi Ligabue tranquillizza i suoi fan: "Per il resto sto meglio, ma devo aspettare di negativizzarmi per tornare nel nostro Bel Paese". L'artista era in tour in Europa e avrebbe dovuto esibirsi il 30 ottobre al Bataclan e poi a Londra, il giorno dopo. (ANSA).