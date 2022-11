Darin, il 4 novembre il nuovo singolo Satisfaction

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "Vorrei che i miei brani portassero un po' di benessere a chi li ascolta, che siano energici oltre che ben prodotti. Il mio obiettivo è far sentire bene le persone e farle ballare". Se fino a non troppi mesi fa Darin era una novità inedita da scoprire, oggi il nome dell'artista svedese è sinonimo di un porta gioie: guardaci dentro e troverai sempre nuovi gioielli da ammirare. Su Spotify gli ascolti totali della sua musica hanno toccato i 400 milioni di stream, e tra dischi d'oro e platino è arrivato a quota 30. Il brano Superstar è stato premiato (PMI) come brano indipendente più suonato dalle radio italiane dell'Estate 2022. Ora esce, il 4 novembre, il nuovo singolo "Satisfaction" scritto con Wayne Hector, prodotto da Luke Fitton e mixato da Josh Gudwin. Il brano anticipa l'uscita dell'EP My Purple Clouds il 25 novembre. In Svezia Darin ha all'attivo sette album arrivati al n. 1, 30 singoli tra oro e platino, 400 milioni di stream su Spotify e varie vittorie ai Grammy svedesi. Ha raggiunto la notorietà nel 2004, con l'uscita del singolo di debutto Money for Nothing, co-scritto dalla collega superstar svedese Robyn. (ANSA).