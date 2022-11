Assomusica, a Milano nel 2022 in 1,5 milioni ai concerti

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - "Oltre a valore culturale della musica c'è anche un impatto economico: a Milano quest'anno sono state 1,5 milioni le persone che hanno partecipato ai concerti promossi dagli aderenti ad Assomusica". A dirlo è Vincenzo Spera, presidente di Assomusica nel corso della presentazione della Milano MusicWeek che si terrà a Milano dal 21 al 27 novembre. "Di questi 1,2 milioni arrivano da fuori provincia, da studi fatti questo significa che su Milano e provincia ricade un indotto di quasi 500 milioni di euro - ha aggiunto -. Milano è quindi un importante attrattore turistico e di ricadute economiche per questo settore e vorrei che lo fosse ancora di più. Quest'anno infatti Roma, per la prima volta, ha superato Milano su questo e bisognerebbe trovare spazi nuovi e semplificare molto la burocrazia". Un invito accolto dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Il nostro dovere è cercare di fare di più e meglio per trovare spazi adeguati per chi fa musica - ha detto -, perché so che a Milano non ce ne sono abbastanza". (ANSA).