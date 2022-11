Andrea, Matteo e Virginia Bocelli il 21 novembre in piazza Duomo

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "A Family Christmas", il disco di Natale che vede per la prima volta cantare insieme Andrea, Matteo e la piccola Virginia Bocelli, avrà una edizione speciale dedicata all'Italia, in uscita il prossimo 25 novembre (Decca/Capitol Records).

L'album, che vanta la produzione internazionale del compositore e candidato ai Grammy e agli Oscar Stephan Moccio, pubblicato in tutto il mondo a fine ottobre e subito volato al vertice delle classifiche digitali di tantissimi Paesi, esce anche in una nuova versione italiana esclusiva e da collezione che conterrà tutta la tracklist dell'edizione mondiale, con l'aggiunta di due bonus track, "Cantique de Noël" e una seconda versione di "Buon Natale". L'uscita sarà anticipata da un evento speciale: i tre artisti si esibiranno per la prima volta insieme il 21 novembre in una suggestiva performance in Piazza Duomo a Milano. L'evento inaugurerà la settimana della musica della Milano Music Week, e vedrà Andrea, Matteo e Virginia eseguire in anteprima alcuni brani estratti da "A Family Christmas" dalla terrazza Mondadori.

Il tenore aveva già cantato singolarmente con Matteo e Virginia, ma è la prima volta che i tre uniscono le loro voci in un album internazionale. Matteo Bocelli, 25 anni, si sta godendo l'inizio della sua carriera discografica da solista, dopo aver firmato per la Capitol Records nel 2019 ed aver lanciato i primi singoli in vista del suo primo album in uscita nel 2023. È diventato famoso nel 2018 dopo aver duettato con suo padre in "Fall On Me", contenuta nell'album più venduto di Andrea, "Sì".

Per Virginia Bocelli, 10 anni, questa è la prima apparizione in un disco. La piccola aveva conquistato il pubblico nel 2020, raggiungendo il padre in "Hallelujah" durante il concerto "Believe in Christmas", trasmesso in live streaming dal Teatro Regio di Parma e diventato l'evento classico più visto di sempre online. In "A Family Christmas" le tre voci brilleranno con brani solisti, duetti e in trio. La versione italiana uscirà in formato CD il prossimo 25 novembre e in LP il 2 dicembre.

(ANSA).