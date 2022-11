(ANSA) - ROMA, 03 NOV - In attesa di incontrare il pubblico nei palasport dal 29 novembre con il "Tutto Accade Tour", Alessandra Amoroso torna a far ballare con "Notti Blu" (Epic/Sony Music), il nuovo brano, scritto da Davide Petrella e prodotto da Zef, fuori venerdì 11 novembre.

Dopo aver conquistato lo Stadio San Siro di Milano lo scorso luglio, Alessandra è pronta a tornare live con uno show totale che porterà in scena l'essenza del live a San Siro, adattata alla dimensione del palazzetto e a cui si aggiungeranno sorprese e alcune novità.

Queste le date: 26 novembre data zero a Jesolo (Venezia), 29 e 30 novembre Bari, 2 e 3 dicembre Roma, 6 dicembre Bologna, 7 dicembre Firenze, 9 e 10 dicembre Napoli, 12 dicembre Eboli (Salerno), 16 dicembre Padova, 17 dicembre Torino, 21 dicembre Milano. (ANSA).