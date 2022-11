Ed Sheeran, primo artista con 4 album in Top 10 Uk per un anno

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Ed Sheeran ha battuto l'ennesimo record nelle classifiche del Regno Unito, diventando il primo artista nella storia delle chart ufficiali con quattro album ad entrare nella Top 10 britannica per un anno o più.

I quattro lavori del cantautore classifica sono: + (Plus), x (Multiply), ö (Divide) and = (Equals), usciti nell'arco di 10 anni, tra il 2011 e il 2021. (ANSA).