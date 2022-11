Area Sanremo, è boom con 549 domande di iscrizione

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Boom di iscrizioni per Area Sanremo 2022, il concorso gratuito che fa accedere 4 artisti emergenti alla serata finale di Sanremo Giovani, in onda il 16 dicembre in prima serata su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo. Sono arrivate 549 domande di iscrizione da artisti (singolo, duo o gruppo) di tutta Italia, tra i 16 anni compiuti e i 30 non ancora compiuti al 1° gennaio 2023. Tra questi, 21 duo e 20 band. Le domande di iscrizione - spiega una nota - sono in fase di convalida.

Sabato 5 novembre inizia la fase eliminatoria al Palafiori di Sanremo, a porte chiuse davanti alla Commissione di valutazione nominata da Amadeus in qualità di direttore artistico. Sono già stati convocati i partecipanti alle prime due giornate della fase eliminatoria; a breve verranno contattati gli artisti che terranno le audizioni durante le successive date della fase eliminatoria.

I finalisti del concorso, che saranno proclamati dalla stessa Commissione di valutazione insieme ad Amadeus, avranno la possibilità di sostenere un'audizione davanti alla Commissione musicale Rai, che decreterà i 4 artisti vincitori di Area Sanremo che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani.

La direzione artistica di Area Sanremo 2022 è di Amadeus che, fin dall'inizio della sua conduzione al Festival, è sempre stato attento ai giovani, dando loro anno dopo anno la possibilità di mettere in luce il proprio talento artistico. Area Sanremo è una manifestazione organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, presieduta da Filippo Biolé. (ANSA).