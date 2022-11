Alex, i miei frammenti di emozioni in "Ciò che abbiamo dentro"

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - L'esperienza nella scuola di Amici, che lo ha visto finalista nell'ultima edizione, è ormai conclusa e ora per Alex, classe 2000, la sfida è quella di dimostrare di aver diritto a un posto in prima fila nella musica italiana.

Dopo l'ep Non siamo soli uscito a giugno dopo il talent, è ora la volta del suo primo album "Ciò che abbiamo dentro", in arrivo il 4 novembre e anticipato dal singolo "Mano Ferma". "C'è quello che ho sentito in questo periodo, è il cambiamento e l'inizio, è realizzazione e paura, è vita e tempo. Ed è soprattutto la parte di me che faccio uscire in musica perché, per me che sono riservato, è più semplice lasciarsi andare in un canzone - racconta il giovane che firma tutto l'album -. E' quello che so fare io". Il titolo, spiega, riflette le 11 tracce che vanno a comporre il disco, "frammenti di emozioni di quello che ho dentro".

Cresciuto tra la provincia di Como, dove vive con la madre, e l'Inghilterra con il padre (ha frequentato il College a Cambridge e si è diplomato nel 2019), Alex (all'anagrafe Alessandro Rina), nonostante la giovane età ha consapevolezza di quello che è "e di quello che vorrei essere: più scrivi e più impari modi diversi di dire qualcosa. Non ho mai smesso di lottare per quello che cercavo". E magari all'orizzonte c'è anche il festival di Sanremo. "E' sempre stato un sogno nel cassetto, ma al momento non so nulla", dice il cantautore, che chiosa: "Le cose andranno, come devono andare".

Dopo i primi concerti di agosto e settembre, Alex è pronto a tornare sul palco per portare i brani del nuovo disco in due appuntamenti live, il 9 novembre a Roma (Atlantico) e il 23 novembre a Milano (Fabrique). (ANSA).