Moglie Franco Gatti, lasciò Ricchi e poveri per motivi salute

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Franco aveva delle patologie croniche pregresse e dopo aver contratto il Covid due anni fa, da allora ha avuto un declino pazzesco. Quello che voglio dire è che ha lasciato il gruppo dei 'Ricchi e Poveri' anche per questo motivo, perchè non ce la faceva più fisicamente, per la salute, non riusciva più a fare viaggi. Con grande dolore l'ha dovuto lasciare, era la sua vita!'' A 'Domenica In' il ricordo di Franco Gatti la storica voce dei 'Ricchi e Poveri' da parte della moglie Stefania Picasso intervistata da Mara Venier.

