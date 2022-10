Giordana Angi, fuori il nuovo album Questa Fragile Bellezza

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Giordana Angi ha pubblicato il suo quarto album in studio, "Questa fragile bellezza" (Virgin Records / Universal Music Italia). L'album è stato anticipato dal singolo "Un Autunno Fa". "La percepisco come una ballata struggente dalle sonorità essenziali, in cui ho eliminato il superfluo lasciando ciò che per me conta davvero, con l'obbiettivo di descrivere e immortalare l'emozione di un momento", racconta la cantautrice a proposito del nuovo brano, mentre del disco dice: "Ho lavorato a questo nuovo progetto per mesi e con tutta la dedizione possibile. I testi raccontano di una bellezza che non è quella dei vincenti, dei perfetti ma una bellezza che nasce dalle incomprensioni, dall'incomunicabilità, dalla solitudine, dal dolore e che, una volta compresa, diventa profonda consapevolezza".

L'album include anche i precedenti singoli "Passeggero" e "Le cose che non dico".

Dotata di grande talento e sensibilità, Giordana scrive, compone e canta in italiano, francese e inglese. In pochi anni di carriera ha già al suo attivo un disco di Platino per il singolo "Casa" e due dischi d'Oro (per il singolo "Stringimi più forte" e l'album "Casa"). L'artista porta avanti con successo anche una carriera come autrice. Negli anni ha collaborato, infatti, con importanti artisti italiani del calibro di Tiziano Ferro, con il quale ha composto quattro canzoni del suo ultimo album ovvero "Buona (cattiva) sorte", "Accetto Miracoli", "Casa Natale" e "Seconda Pelle". Ha inoltre scritto "Senza Appartenere", brano sanremese di Nina Zilli, "Accanto a te" di Alberto Urso, il brano "Il nostro tempo" per Alessandra Amoroso e il singolo del vincitore di Amici 2022 Luigi Strangis, "Tienimi Stanotte", certificato Oro. (ANSA).