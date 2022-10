Venditti & De Gregori tornano live dall'1 novembre a teatro

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Dopo il successo allo Stadio Olimpico di Roma e dopo il tutto esaurito del tour estivo (tra cui tre date all'Arena di Verona), Venditti & De Gregori tornano in concerto dall'1 novembre nei teatri italiani. Dopo la data zero del 28 ottobre, ad Aosta, queste le date: 1 novembre Roma, 4 novembre Napoli, 7 e 8 novembre e 8 febbraio Catania, 12 e 13 novembre e 4 febbraio Bari, 18 novembre, 26 e 27 dicembre Roma, 21 e 22 novembre, 5 e 7 dicembre e 23 gennaio Milano, 26 e 27 novembre e 22 febbraio Firenze, 3 dicembre Brescia, 5 e 6 gennaio Montecatini (PT), 10 e 11 gennaio Bologna, 17 e 18 gennaio e 27 febbraio Torino, 30 e 31 gennaio Bergamo.

Durante i live, i due artisti danno nuova veste ai loro successi: canzoni che sono entrate nel cuore della gente, nelle storie delle persone, che sono la colonna sonora di intere generazioni. Venditti & De Gregori recentemente hanno inciso e reinterpretato due grandi classici del loro repertorio e della storia della musica italiana, "Peppino" e "La Donna Cannone", brani attualmente in radio e disponibili in digitale.

Pubblicata nel 1983, La Donna Cannone, è una delle canzoni più note del repertorio di De Gregori con una melodia inconfondibile, e riconoscibile fin dalla prime note, è anche il brano che Venditti ha sempre dichiarato di amare e aver voluto scrivere. Allo stesso modo "Peppino", incisa da Antonello nel 1986 dopo un viaggio in Eritrea, è una delle canzoni che più ha emozionato Francesco, mentre prendeva le misure nell'interpretarla durante le prove del tour.

Disponibili sulle piattaforme streaming e in digital download, anche i brani "Generale" e "Ricordati di Me". (ANSA).