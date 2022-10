Un francobollo celebra Niccolò Paganini

(ANSA) - GENOVA, 27 OTT - In occasione dei 240 anni dalla nascita è stato emesso oggi un francobollo italiano dedicato a Niccolò Paganini. Il francobollo presenta la tariffa delle spedizioni in posta ordinaria, nel secondo scaglione di peso, dirette in Oceania, pari a 4,80 euro. La vignetta, sullo sfondo di uno spartito, raffigura Niccolò Paganini di profilo intento a suonare il violino. La figura di Paganini è tratteggiata da Marco Bucci, sindaco di Genova, nel bollettino illustrativo che ha accompagnato l'emissione del francobollo. D'altra parte proprio a Genova è organizzato dal 1953 il concorso internazionale di violino ''Premio Paganini''.

Come scrive Bucci, ''il nome di Niccolò Paganini evoca da sempre l'eccellenza italiana in campo artistico ed è riconosciuto in tutto il mondo quale emblema stesso dell'arte del violino''.

A stamparlo in 350.010 copie l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato su un bozzetto a cura di Francesco Di Pietro.

L'annullo il primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo spazio filatelia Genova. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati saranno disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l'occasione inoltre è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 con serigrafia in oro, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione al prezzo di 40 euro. (ANSA).