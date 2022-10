Muse, Guetta, Ava Max, Bebe Rexha, Gorillaz, Capaldi a MTV EMA

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Ava Max, Bebe Rexha, David Guetta, Gorillaz, Lewis Capaldi e i Muse saranno le prime superstar internazionali che si esibiranno agli "MTV EMAs" 2022, condotti da Rita Ora e Taika Waititi, in diretta dal PSD Bank Dome di Düsseldorf, Germania, domenica 13 novembre.

In Italia, l'evento live andrà in onda domenica 13 novembre a partire dalle 20.00 con il Pre Show e dalle 21.00 con il Live Show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715) con il commento in italiano e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) in lingua originale. Lo show sarà anche in simulcast su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW) a partire dalle ore 21.00. Inoltre, lo speciale dell'evento sarà disponibile on demand da lunedì 14 novembre anche su Paramount+, il nuovo servizio di streaming di Paramount. E ancora, su Pluto TV, nei tre giorni che precedono l'evento, si accenderà un pop-up channel a tema EMAs, che trasmetterà in rotazione i migliori eventi musicali degli ultimi 12 mesi (EMAs del 2021, MTV Movie & Tv awards 2022, VMAs 2022, MIAWS 2022, Isle of Malta 2022, oltre al Taylor Hawkins Tribute Concert di Londra ed alcuni MTV Unplugged).

I fan potranno votare per i loro artisti preferiti nelle 17 categorie gender-neutral in cui rientrano "Best Song", "Best Artist", "Best Collaboration" e le due nuove categorie "Best Longform Video" e "Best Metaverse Performance," sul sito www.mtvema.com fino alla mezzanotte del 9 novembre. (ANSA).