Il 28 ottobre esce album "Cremonini Live: Stadi 2022 + Imola"

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Il 28 ottobre esce l'album live di Cesare Cremonini "Cremonini Live: Stadi 2022 + Imola". L'album contiene la registrazione del trionfale tour negli stadi di quest'estate e della magica notte di Imola, con l'aggiunta della versione in studio di "Stella di Mare" con Lucio Dalla, prodotto e riarrangiato in studio da Cremonini e dal produttore e musicista Alessandro Magnanini, e attualmente in radio.

"Cremonini Live: Stadi 2022 + Imola" è un'occasione per rivivere le emozioni della grande serie di concerti di quest'estate che hanno visto la partecipazione di 310.000 spettatori: dagli ultimi brani come "La Ragazza del Futuro", passando per "Padre Madre", "La Nuova Stella di Broadway", "Poetica" fino a "Un Giorno Migliore" (solo per citare alcuni dei 27 brani presenti nell'album).

Il "Cremonini tour indoor 2022", dopo il trionfo negli stadi italiani di quest'estate, partirà il 29 di ottobre. Queste le date: 29 ottobre Mantova, 1-2-4-5 novembre Roma, 7-8-10-11 novembre Casalecchio di Reno (Bologna), 13-14-16-17 novembre Assago (Milano9. (ANSA).