Al cinema il film evento Franco Battiato - La Voce del Padrone

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Per celebrare Franco Battiato, genio indiscusso della musica italiana, arriva dal 28 novembre al 4 dicembre sul grande schermo, dopo la presentazione al Taormina Film Fest 2022, il film evento Franco Battiato - La Voce del Padrone diretto da Marco Spagnoli, con la distribuzione theatrical di qualità firmata Altre Storie e RS productions.

Prodotto da RS Productions e ITsART, la piattaforma streaming dedicata all'arte e alla cultura italiana, Franco Battiato - La Voce del Padrone è un viaggio nella musica e nella vita dell'artista, attraverso le sue esibizioni più significative, immagini di repertorio e i racconti di testimoni d'eccezione che ci restituiscono la sua storia e la sua personalità.

Ad accompagnare lo spettatore in questo viaggio è Stefano Senardi, tra i più grandi produttori discografici italiani, autore del film insieme al regista, e caro amico di Franco Battiato. Partendo da Milano e arrivando fino a Milo, nella casa di Franco Battiato, Senardi incontra personalità molto diverse: Nanni Moretti, Willem Dafoe, Oliviero Toscani, Caterina Caselli, Mara Maionchi, Morgan, Alice, Carmen Consoli, Vincenzo Mollica, Andrea Scanzi e tanti altri che possono restituire al pubblico uno spaccato della sua musica e della sua filosofia di vita.

"Franco Battiato è stato e rimarrà un artista unico da tanti punti di vista - ha affermato il regista Marco Spagnoli - e la presenza di Stefano Senardi ci aiuta a comprenderlo sotto diversi aspetti: umano, artistico, amicale, intimo. Ad accompagnarlo personalità strepitose che, per la prima volta, elaborano dinanzi alla macchina da presa una riflessione sul perché e sul come sono stati anche loro protagonisti del lavoro e della vita di questo cantautore".

"Questo viaggio ha un motivo preciso - ha dichiarato Stefano Senardi - trattare con cura quello che Battiato ci ha lasciato.

E riuscire a comprendere il senso ultimo di una vita eccezionale come la sua, raccontandola in una biografia plurale ed intima attraverso i ricordi, gli aneddoti dei suoi amici, i materiali di repertorio e le meravigliose canzoni di questo artista straordinario e indimenticabile. Speriamo di esserci riusciti".

(ANSA).