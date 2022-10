Accuse di grassofobia, Taylor Swift edita video di Anti-Hero

(ANSA) - NEW YORK, 27 OTT - Dopo essere finita sotto accusa per 'fat shaming' nel video della canzone 'Anti-Hero', Taylor Swift corre ai ripari eliminando la parola 'Fat' (grassa) dal filmato.

In un segmento, approssimativamente al secondo minuto, la cantante sale su una bilancia e invece dei numeri con il peso compare appunto la parola 'Fat'. Secondo un suo post su Instagram il video intende mostrare le suo paure o gli scenari da incubo. Ma i suoi fan l'hanno presa diversamente e il messaggio che hanno recepito è quello che essere grassi è una cosa sbagliata o di cui vergognarsi.

In realtà già in passato la Swift aveva parlato dei suoi problemi di disturbi alimentari e nel suo documentario del 2020 'Miss Americana' aveva detto che foto poco lusinghiere o commenti sgarbati sul suo corpo a volte la facevano smettere di mangiare.

Ma nonostante le polemiche il suo nuovo album, 'Midnights' uscito lo scorso 21 ottobre ha già venuto 1,2 milioni di unità in Usa nei primi tre giorni, secondo quanto ha scritto Billboard.

Inoltre, grazie al suo album, la Swift è diventata l'artista con più ascoltata su Spotify in un arco di tempo di 24 ore.

