Umbria jazz, con Fayenz se ne va pezzo festival

(ANSA) - PERUGIA, 26 OTT - "Con Franco Fayenz se ne va anche un pezzo di Umbria jazz": lo sottolineano gli organizzatori del Festival dopo la scomparsa all'età di 92 anni, Franco Fayenz, saggista, giornalista, ritenuto uno dei più grandi critici ed esperti del settore.

"Fayenz - ricorda Uj in una nota - è stato presente al festival fin dalla sua nascita, nel 1973, a fare il suo lavoro di critico, e poi non ha mancato una edizione, fino a quando la sua salute glielo ha permesso. Franco era un uomo colto, elegante, intellettualmente raffinato. Apparteneva alla aristocrazia del giornalismo e della letteratura musicale. Non solo: è stato egli stesso organizzatore di eventi e direttore artistico, di jazz ma anche di musica classico, l'altro suo grande amore. Fayenz è stato un amico di Umbria Jazz e non ha fatto mancare, con il rigore e l'onestà intellettuale che gli erano propri, lodi e critiche. Sempre con la schiettezza e l'autonomia di giudizio con cui svolgeva il suo lavoro. Molti, leggendolo, hanno capito un po' di più, quindi amato, il jazz.

Tutta la famiglia di Umbria jazz è vicina alla figlia Claudia alla quale manda un caloroso abbraccio. Un grande personaggio e una grande persona che ci mancheranno. Ciao Franco". (ANSA).