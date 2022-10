Modà, il 28 ottobre esce il nuovo singolo "Finisce sempre così"

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Dopo l'annuncio del tour che li vedrà protagonisti nel 2023 per la prima volta nei teatri italiani accompagnati dall'orchestra, i Modà tornano, dal 28 ottobre, con "Finisce sempre così", il brano inedito che anticipa l'uscita di "Buona Fortuna - Parte Terza", l'album atteso per l'11 novembre (prodotto da Friends & Partners/licenza esclusiva Believe Artist Services).

"L'amore è sempre protagonista nella nostra musica così come nella nostra vita - racconta la band milanese - e Finisce sempre cosi è la fotografia della pazzia provocata dall'amore, la storia di un uomo che per la prima volta si ritrova innamorato follemente, lui che non aveva mai provato per nessuna prima questi sentimenti si rende conto che la sua vita è cambiata grazie alla donna di cui si è innamorato".

"Buona Fortuna - Parte Terza" chiude il progetto iniziato con "Buona Fortuna - Parte Prima" e proseguito con "Buona Fortuna - Parte Seconda".

Il 2023 sarà l'anno dei festeggiamenti per i vent'anni di storia dei Modà (2003 - 2023) e l'occasione per una nuova sfida: per la prima volta, infatti, Kekko Silvestre e compagni si esibiranno dal vivo nei teatri italiani accompagnata da una orchestra. Il tour sarà l'occasione per festeggiare anche un'altra importante ricorrenza, ossia i 10 anni dalla pubblicazione di "Gioia", album certificato 5 volte platino.

L'appuntamento è per il 2023 a partire dal 27 marzo quando il tour prenderà il via da Roma (dove torneranno il 23 aprile) per poi fare tappa a Milano (29 marzo e 5 aprile), Torino (2 aprile e 5 maggio), Brescia (13 aprile), Firenze (18 e 19 aprile), Bari (13 e 14 maggio), Napoli (20 e 21 maggio) e Bologna (29 e 30 maggio). (ANSA).