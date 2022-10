Marco Morandi pubblica il brano inedito "Centonove"

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Il 29 ottobre, in occasione del compleanno dell'indimenticabile Rino Gaetano, esce il nuovo brano di Marco Morandi dal titolo Centonove. A dieci anni dal suo ultimo singolo, Marco torna a pubblicare una nuova canzone per ricordare il Kammamuri's calabrese che, a 41 anni dalla sua scomparsa, continua ad essere una delle figure più amate della nostra musica d'autore.

Era il 2 giugno 1981 quando Rino Gaetano muore in un incidente. Centonove continua a percorrere la strada di quella notte, all'alba di un'estate, sotto il cielo di Roma e all'ombra di un sogno. Marco Morandi, infatti, spiega: "Racconto una storia d'amore che il tempo non ha scolorito, poco conosciuta ma tanto vissuta, ho pensato a come sarebbe stata oggi se il destino non l'avesse interrotta in quella tragica mattina: è la storia di Rino e Amelia".

Rino Gaetano ha influenzato la crescita artistica di Marco; è stato e continua ad essere una figura importante nella sua vita: "Lo canto da sempre, è uno degli artisti che amo di più - precisa il cantautore figlio di Gianni -. Una notte l'ho sognato dopo una lunga serata passata insieme al mio amico cantautore Piji a parlare di lui, della sua vita e dei suoi brani, di quello che avrebbe potuto dire oggi. Di getto ho scritto la canzone, un omaggio, una dedica. La mattina dopo ho trovato una mail con un testo di Piji che completava magicamente il mio".

Il titolo risuona forte dell'eco di uno tra i brani più belli della discografia di Rino, E io ci sto, title track dell'album, l'ultimo, datato 1980 che prende il via con un riff di chitarra e poi "mi alzo al mattino con una nuova illusione, prendo il 109 per la Rivoluzione". (ANSA).