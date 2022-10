Maratona musicale a Ravenna per ricordare Roberto Masotti

(ANSA) - RAVENNA, 26 OTT - E' stato uno dei più importanti e stimati fotografi di musica italiani scomparso improvvisamente il 25 aprile scorso: per ricordare Roberto Masotti, la sua città natale, Ravenna, il 25 novembre prossimo gli dedica la maratona musicale "Terre incognite. Concerto per Roberto" a partire dalle 18 al Teatro Alighieri, subito dopo la presentazione della riedizione del libro fotografico "You Tourned the Tables on Me".

La sua bussola è sempre stata la macchina fotografica, strumento col quale ha esplorato le terre incognite della musica, là dove la musica accadeva o stava per accadere, per mescolarsi ai nomadi del suono lungo un itinerario che era un continuo attraversamento di frontiere. Per questo "Terre incognite. Concerto per Roberto" vuol essere un invito al viaggio: tanti di quei musicisti che Masotti ha incontrato, conosciuto, ascoltato e fotografato, oltre 30 artisti, si alterneranno in scena per testimoniarne la straordinaria e meravigliosa stagione di creatività. Dal jazz d'avanguardia al sound Ecm (l'etichetta discografica alla quale è stato legato da una collaborazione ultradecennale) alle tante altre musiche di oggi, le diverse combinazioni di musicisti che saliranno sul palcoscenico dell'Alighieri offriranno uno spaccato delle musiche che Roberto Masotti ha frequentato, vissuto dall'interno, non solo attraverso l'obiettivo della sua macchina fotografica, ma anche "suonandole" lui stesso; respirando, insomma, l'aria che respiravano i suoi soggetti, con passione, lungimiranza e visionarietà. Dal violoncellista Giovanni Sollima al tastierista degli Area Patrizio Fariselli, al trombonista Giancarlo Schiaffini fino all'americano Alvin Curran, per citarne solo alcuni che andranno avanti, passandosi il testimone, fino a mezzanotte. Non mancheranno testimonianze della sua attività nella videoarte e nella scrittura, anche poetica, quest'ultima poco nota al pubblico.

Il biglietto del concerto è 10 euro e l'incasso sarà devoluto ad AIL Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma. (ANSA).