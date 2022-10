X Factor, via ai live ma con formula 'slow music'

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Prenderanno il via questo giovedì le puntate live di X Factor 2022, con il debutto, dal vivo, della nuova presentatrice Francesca Michielin. Oltre ai concorrenti selezionati da Fedez, Ambra, Dargen D'Amico e Rkomi, sul palco della prima puntata si presenteranno in veste di ospiti Elisa e Dardust. E' previsto invece per la terza puntata l'arrivo del primo ospite internazionale, che sarà Yungblud. A differenza della passata stagione, la prima puntata sarà dedicata alle cover, mentre gli inediti arriveranno solo al quarto 'round' dei live. "Per fare le cose bene ci vuole tempo - ha spiegato Eliana Guerra, Showrunner di XF 2022 - e non serve essere bulimici. Siamo sostenitori della slow music anche con tempi televisivi e discografici". (ANSA).