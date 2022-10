Per Pinguini Tattici Nucleari nuova data Stadio Olimpico

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Stadio Olimpico Roma, 23.07.2023.

Dopo un fulmineo tutto esaurito per l'appuntamento dell'11 luglio 2023 a San Siro, i Pinguini Tattici Nucleari sono pronti ad abbracciare la Capitale. Una nuova data che accompagna un successo che - a partire dal primo palazzetto sold out in 20 giorni nell'ottobre 2019 per il tour del quattro volte Platino "Fuori Dall'Hype", e dal successivo podio al Festival di Sanremo nel 2020 - non ha mai smesso di accompagnare la band.

Ricordi, l'ultimo singolo già certificato Disco D'Oro e al primo posto di tutte le classifiche Airplay e FIMI/Gfk, è solo un nuovo, bellissimo risultato per i Pinguini Tattici Nucleari, che da oltre due anni collezionano numeri da record.

"Roma è sempre stata una città difficile da espugnare per tutti i musicisti. La sua coscienza musicale è molto alta, decide lei a chi regalare grandi soddisfazioni", racconta Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari. "La prima volta che ci siamo andati, per suonare in un piccolo locale del Pigneto, il pubblico ci ha accolto come fossimo amici, quasi parenti. Con alcuni dei presenti siamo tuttora in contatto, perché Roma ti sa far sentire a casa anche se provieni da milioni di chilometri di distanza. L'Olimpico è un traguardo enorme e favoloso, che suggella il nostro amore per la Città Eterna." Una nuova tappa, quella del 23 luglio 2023, che va a consacrare il percorso dei sei ragazzi non solo come band, ma come team che negli anni ha saputo fare del gioco corale il proprio punto di forza. Una squadra capitanata da Riccardo Zanotti, accompagnato dagli inseparabili Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Simone Pagani, Matteo Locati e Lorenzo Pasini, che è passata dai lunghi viaggi "in un Ducato con le chitarre in mano", come recita il testo di Dentista Croazia, a conquistare spazi sempre più grandi nel cuore delle persone e delle città.

