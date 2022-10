Film di Elisabetta Sgarbi su Nino Migliori nella sua Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 25 OTT - Dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma, con quattro proiezioni in calendario, il nuovo film di Elisabetta Sgarbi 'Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza' arriva per la prima volta a Bologna, città natale del fotografo: verrà proiettato venerdì 4 novembre all'interno del festival 'Visioni Italiane' (Cinema Lumière, ore 19.30), vetrina unica nel panorama delle nuove produzioni indipendenti italiane, alla presenza di Migliori, della regista Elisabetta Sgarbi, di Eugenio Lio (aiuto regia) e Mirco Mariani, polistrumentista leader degli Extraliscio e autore della colonna sonora originale, che dialogheranno al termine della proiezione con Gianluca Farinelli, direttore della Fondazione Cineteca. In questo film Migliori si racconta per la prima volta nello spazio del suo atelier bolognese in via Bernardi, ripercorrendo la sua vita artistica e personale, le sue imprese e le sue sperimentazioni.

"È la storia di un film mio e non mio. È un film su Nino Migliori che, sin da subito, sfugge di mano, e diventa un film di Nino Migliori", commenta Elisabetta Sgarbi. Con la complicità di Marina Truant, direttrice della Fondazione Nino Migliori, e le musiche di Mirco Mariani, che ha tradotto in note l'elettricità che si è respirata sul set. Nel film anche Gilda Mariani, già musa dei film di Elisabetta Sgarbi e ora anche di Migliori. La proiezione è inserita nella sezione 'Fare cinema a Bologna e in Emilia-Romagna'. Nino Migliori (1926) è uno tra i più autorevoli e multiformi ricercatori italiani nel campo della fotografia, con uno dei percorsi più interessanti della cultura d'immagine europea. Nella sua produzione artistica si intrecciano fin dall'inizio diversi filoni di ricerca, ma è la sperimentazione il tratto fondamentale che caratterizza da sempre il suo operato. (ANSA).