Serata Stravinskij apre la Stagione da Camera di Santa Cecilia

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Si apre con una grande serata dedicata a Igor Stravinskij la Stagione da Camera dell' Accademia Nazionale Santa cecilia. In scena il 27 ottobre alle 20.30 nella Sala Santa Cecilia dell' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il Coro, l'Ensemble di Percussioni e sei giovani promesse del pianoforte che frequentano i Corsi di perfezionamento dell'Accademia, tutti diretti da Piero Monti per un programma che impagina la Sinfonia di Salmi - nella trascrizione di Šostakovič per pianoforte a quattro mani - e Les noces di Stravinskij, oltre a Ionisation di Edgard Varèse. La Symphonie de Psaumes, forse il massimo capolavoro del periodo creativo del chiamato "neoclassico" - fu composta nel 1930 su richiesta di Sergej Kusevickij per il cinquantesimo anniversario della fondazione della Boston Symphony Orchestra, un lavoro di straordinaria compattezza dove la tematica religiosa diventa per il compositore occasione di profondo impegno espressivo.

Ionisation è il più celebre brano di Varèse, francese di nascita ma americano di adozione. Le percussioni sono state il "primo strumento" del compositore, che nel 1892 si trasferì a Torino dove studiò armonia e contrappunto con Giovanni Bolzoni, direttore del Teatro Regio, e che per un breve periodo scritturò il giovane compositore come percussionista nell'Orchestra del Regio. Ideato a Parigi tra il 1929 e il novembre del 1931, Ionisation ebbe la sua première alla Carnegie Hall di New York il 6 marzo del 1933 e nella versione originale prevede l'impiego di 13 esecutori e circa 40 percussioni. Chiudono la serata le scene coreografiche russe con canto e musica Les noces, iniziate da Stravinskij nel 1914 e terminate nel 1923 (la prima esecuzione ebbe luogo a Parigi, per opera dei Balletti russi, il 13 giugno). L'essenzialità e l'originalità della scrittura e dell'orchestrazione, con le percussioni che assumono funzione tematica e il ritmo che costituisce il vero fondamento strutturale della composizione, fanno delle Nozze un punto nodale nella produzione di Stravinskij. (ANSA).