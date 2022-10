L'Empio punito, Don Giovanni cento anni prima di Mozart

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Il mito di Don Giovanni messo in scena più di cento anni prima del capolavoro immortale di Wolfgang Amadeus Mozart sul libretto di Lorenzo da Ponte. Ad ''anticipare'' il genio di Salisburgo mettendo mano alla prima opera della storia della musica basata sulla leggenda dell' eroe libertino fu il compositore Alessandro Melani con ''L' Empio punito'' rappresentata nel 1669 a Roma. Il lavoro del musicista italiano è stato analizzato recentemente dallo specialista di musica barocca Luca Della Libera, docente al Conservatorio Licinio Refice di Frosinone e critico musicale del quotidiano ''Il Messaggero'', nella edizione critica pubblicata quest' anno negli Stati Uniti da A-R Editions. L'autore ha illustrato i risultati della sua ricerca alla Casa Italiana Zerilli-Marimò della New York University in una conferenza alla quale hanno partecipato gli esperti di musica antica Elizabeth Weinfield, della Juilliard School, e Giuseppe Gerbino, della Columbia University. La lecture, organizzata da Eugenio Refini, docente del Dipartimento di Italian Studies dell' ateneo, ha offerto anche l' occasione preziosa di ascoltare l' ensemble Sonnambula in alcuni brani dell' opera, che non è mai stata eseguita in America. (ANSA).