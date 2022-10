Depp e Beck fanno causa a professore dopo accuse di plagio

(ANSA) - NEW YORK, 24 OTT - Johnny Depp e Jeff Beck hanno fatto causa a un professore che lo scorso agosto li ha accusati di plagio. L'attore americano e il musicista britannico contestano allo studioso del folklore Bruce Jackson che la canzone "Sad Motherfuckin' Parade" uscita nel loro album a due voci sia copiata da una poesia scritta da un carcerato.

Jackson aveva documentato canzone nel suo libro del 1974 "Get Your Ass in the Water and Swim Like Me": vari versi appaiono in entrambi i testi, quello del detenuto e quello di Depp e di Beck. La poesia non ha un autore definito ma sarebbe stata riportata a Jackson da un carcerato del Missouri di nome Slim Wilson. Ne' Wilson ne' Jackson sono stati indicati da Depp e Beck come co-autori della loro canzone.

Inizialmente, subito dopo le accuse, Johnny e Jeff si erano detti pronti a aggiungere altri "copyright, se appropriato" ai crediti del loro brano. Ora pero', a quanto riporta la rivista 'Rolling Stone', sarebbe scattata l'azione legale in cui si chiedono danni e una ritrattazione da parte del professore che, ad avviso dei querelanti, "non ha diritti sul brano, se non per la sua registrazione o trascrizione". (ANSA).