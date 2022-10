Damiano dei Maneskin dice addio al nonno sui social

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po' piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo". Damiano, il frontman dei Maneskin, dice addio all'amato nonno, a cui dedica un post su Instagram pieno di amore come solo un nipote sa fare.

Damiano condivide una foto scattata al nonno in veranda probabilmente in estate, mentre legge un quotidiano seduto su una poltrona. Un piccolo momento di quotidianità portato nel cuore, insieme a tanti altri ricordi: "Mi hai portato su quella Fiat 500 ovunque avessi bisogno di andare - si legge nel post -.

Mi hai fatto assaggiare il vino e fumare la prima sigaretta. Mi hai portato la focaccia e il prosciutto buono e fino all'ultimo secondo ti sei vantato di essere 'il nonno del cantante' - scrive l'artista romano -. Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po' piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo".

Tantissimi i messaggi di affetto dei fan. (ANSA).