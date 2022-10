Bono si racconta in un'autobiografia e lancia book tour da NY

(ANSA) - NEW YORK, 24 OTT - Cantautore, artista, attivista e ora anche scrittore. Esce il 1 novembre l'autobiografia di Bono Vox. Si intitola 'Surrender: 40 Songs, One Story' e in essa il frontman degli U2 si racconta a partire dalla sua infanzia a Dublino, passando per l'ascesa e il successo della band, la sua attività filantropica e il suo attivismo a livello mondiale.

Il sottotitolo '40 Songs, One Story' prende spunto dai 40 capitoli in cui è diviso il libro, ognuno intitolato come una canzone degli U2. Inoltre Bono ha anche realizzato 40 disegni originali che appaiono in diverse parti dell'autobiografia.

"Quando ho cominciato questo libro - ha spiegato Bono - speravo di descrivere nel dettaglio ciò che avevo precedentemente schematizzato nelle canzoni. Le persone, i luoghi, le opportunità della mia vita. 'Arrendersi' (Surrender, ndr) è una parola carica di significati per me. Essendo cresciuto nell'Irlanda negli anni '70 con i pugni alzati (musicalmente parlando) non era un concetto naturale. Una parola a cui ho girato intorno solo quando ho cominciato a raccogliere i pensieri per il libro... Surrender è la storia della mancanza di progresso di un pellegrino accompagnata da una giusta dose di divertimento".

Il due novembre, il giorno dopo l'uscita del libro, Bono lancerà anche un tour promozionale, la prima tappa è New York al Beacon Theatre, poi seguiranno altre città americane e l'Europa.

