Tedua, per ora niente Sanremo, ma debutto al cinema

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "Il Festival di Sanremo? No, non è il momento per me di andarci. Magari un domani. Oggi, piuttosto, avrei più interesse a girare un altro film". A raccontarlo è Tedua, al secolo Mario Molinari, ovvero il Mowgli del rap italiano (come lo chiama qualcuno parafrasando il titolo di un suo album), alla sua prima volta da attore per "L'ombra di Caravaggio", il nuovo film di Michele Placido in uscita al cinema il 3 novembre con 01 Distribution.

"Come è andata? Mi sembra davvero molto bene", racconta lui entusiasta all'ANSA. Capelli raccolti, camicie dalle grandi maniche e sguardo dolcissimo, nella pellicola interpreta Cecco, personaggio realmente esistito, al tempo amico, allievo e amante di Michelangelo Merisi, nel film interpretato da Riccardo Scamarcio.

"Come dice Placido, Caravaggio è veramente una rockstar - prosegue Tedua - Prendeva i modelli dei suoi quadri dalla strada. Forse oggi avrebbe fatto il reporter di guerra. O magari, perché no, anche il rapper. In fondo il rap parte molto dal 'basso', proprio come i protagonisti delle sue tele. Cecco, invece, è la parte quasi più materna mia, più femminile. Ho cercato di prendere l'eleganza delle donne che mi hanno cresciuto. Sicuramente è un ragazzo sicuro di sé, che ha saputo amare e stare accanto a un genio come Michelangelo". Quanto alla carriera da attore, "mi auguro di poter proseguire - dice - Intanto lavoro al nuovo album, il più importante della mia carriera, in uscita a marzo". (ANSA).